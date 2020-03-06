Мишустин назвал прекрасным факт наличия женщин в сфере бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в преддверии 8 Марта заявил, что женщины в бизнесе — это прекрасно. Об этом председатель российского правительства заявил в пятницу, 6 марта, во время встречи с женщинами-предпринимательницами, представляющими сферу малого и среднего бизнеса.

«Я как мужчина вообще считаю, что женщина — это не беда. (Женщина-предприниматель. — Ред.) Это прекрасно. Это самые лучшие работники. Они профессиональные, они аккуратные, они усидчивые, абсолютно в этом смысле преданные делу. Я это говорю совершенно искренне», — цитирует его «РИА Новости».

Также Мишустин отметил, что в налоговой сфере около 80% рабочих мест занимают именно женщины. Кроме того, он добавил, что примерно 40% руководителей в малом и среднем бизнесе — женщины, что является хорошим знаком, поскольку это «очень сильно дисциплинирует наших мужчин».

Ранее в этот день российский космонавт Олег Скрипочка с борта Международной космической станции (МКС) поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем.

В преддверии 8 Марта аналитический центр НАФИ сообщил, что главными жизненными приоритетами россиянок всё же остаются семья и дети. Наибольшие усилия вкладывают в работу 24% респонденток, в свои хобби и увлечения — 10%.