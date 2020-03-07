Горящий ангар в Новой Москве обрушился

Загоревшийся склад с электроникой в поселке Мосрентген (Новая Москва) обрушился. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ в субботу, 7 марта.

В ликвидации возгорания участвуют 96 человек и 27 единиц техники, оно локализовано передает «РИА Новости».

Агентство городских новостей «Москва» сообщает, что пожарным удалось предотвратить распространение пламени на соседние строения. Ближайший к горящему зданию гидрант находится в 500 м от него, поэтому воду приходится подвозить. При этом введенный ранее второй ранг пожара отменен, обстановка на месте тушения спокойная.

Склад загорелся ранее 7 марта. Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м.