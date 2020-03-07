Первого заболевшего коронавирусом в Москве выписали. Давид Беров здоров, симптомов вирусной инфекции у него нет. Повторные исследования на наличие заболевания у пациента подтвердили отрицательный результат. Беров сообщил, что после выписки он поедет отдыхать домой.

5 марта поликлиники и больницы в Москве перевели в режим повышенной готовности. Туристов с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирус примут в больничном комплексе в Коммунарке.