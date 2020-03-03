В Китае от коронавируса вылечилась 98-летняя женщина

98-летняя китаянка поборола коронавирус. Пожилая женщина благополучно вылечилась в Ухане. Она стала старейшей жительницей Земли, поборовшей инфекцию. Китаянка попала в больницу в критическом состоянии. Вместе с ней госпитализировали и ее 55-летнюю дочь. Обе женщины прошли курс лечения и вскоре почувствовали себя лучше.