Мошенники обокрали задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова

Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александр Коршунов, задержанный в Италии по делу о хищении, стал жертвой мошенников. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, к сотрудникам правоохранительных органов в Москве обратилась супруга Коршунова. Как она рассказала, на имя ее мужа неизвестные оформили кредит на 22,5 тыс. рублей в ноябре 2019 года. Сам Коршунов в этот момент находился в заключении в Неаполе. Таким образом, он не мог взять кредит. К настоящему времени сумма долга увеличилась почти в два раза.

По факту произошедшего правоохранительные органы РФ проводят следственную проверку.

Коршунов был арестован 30 августа 2019 года в аэропорту Неаполя в Италии вместе с гражданином этой страны Маурицио Паоло Бьянки, бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. Основанием для задержания стал международный ордер, который выдали США. Российский топ-менеджер обвиняется американскими властями в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов. Где находится Бьянки, неизвестно.

10 декабря 2019 года стало известно, что Следственный комитет (СК) России инициировал процесс экстрадиции Коршунова. СК РФ расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на создание авиационного двигателя. Обвинение по этому делу ему предъявлено заочно. С 2009 по 2014 год Коршунов, используя служебное положение, похитил более 7 млн рублей, которые выделялись на реализацию проекта по созданию двигателя ПД-14 для гражданских самолетов.

По его инициативе с итальянской компанией AERNOVA S.R.L. заключалось соглашение о проведении экспертизы технического проекта одного из агрегатов ПД-14 за счет российского предприятия. Проведенная экспертиза проводилась формально и в дальнейшем не использовалась.

20 декабря итальянский суд постановил экстрадировать обвиняемого в США.