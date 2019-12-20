Суд в Италии постановил экстрадировать в США топ-менеджера «дочки» «Ростеха»

Суд в Италии постановил экстрадировать директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех») Александра Коршунова в США. Об этом 20 декабря сообщил адвокат Джан Доменика Кайяцца.

«Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в кассационный суд», — приводит его слова ТАСС.

Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя в Италии вместе с гражданином этой страны Маурицио Паоло Бьянки, бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы. Основанием для задержания стал международный ордер, который выдали США. Российский топ-менеджер обвиняется американскими властями в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов, он заключен под стражу в одной из неапольских тюрем. Где находится Бьянки, неизвестно.

10 декабря стало известно, что Россия будет просить об экстрадиции Коршунова. Следственным комитетом РФ расследуется уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на создание авиационного двигателя. Обвинение по этому делу ему предъявлено заочно.