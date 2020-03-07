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Минобороны показало уникальные фото жен советских полководцев

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Фото: mil.ru
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Министерство обороны в честь Международного женского дня опубликовало уникальные фотографии жен советских полководцев времен Великой Отечественной войны.

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В разделе «Хранившие семейное тепло» представлены снимки из личных архивов семей военачальников.

В частности, в разделе можно увидеть редкие фото заместителя главнокомандующего Северной группы войск генерал-полковника Кузьмы Петровича и Ефросинии Ивановны Трубниковых вместе с маршалом Константином Рокоссовским, генералами и старшими офицерами.

Опубликованы семейные снимки и Леонида Михайловича Сандалова — советского военачальника, генерал-полковника, во время Великой Отечественной войны возглавлявшего штабы армий и фронтов, вместе с супругой Елизаветой Павловной и детьми.

Ранее сообщалось, что российский государственный военный архив получит электронные копии документов примерно полумиллиона советских военнопленных времен Второй мировой войны, из них сделают базу данных онлайн.

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