В ратуше немецкого города Шверина наградили ветеранов Великой Отечественной войны. Медали вручали лично российский консул и местный бургомистр. Рико Баденшир отметил огромный вклад Советской армии в победу над фашизмом, а также осудил тех, кто всеми силами пытается переписать историю. И ветераны, и бургомистр сошлись в главном: долгосрочный мир между Россией и Германией необходим всем.