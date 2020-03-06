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Матвиенко назвала кощунством попытки некоторых политиков исказить историю войны

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Фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин
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Попытки политиков некоторых стран исказить историю Второй мировой войны и обвинить Советский Союз в ее развязывании являются кощунством. Об этом в пятницу, 6 марта, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

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Подобные действия вызывают сожаления, отметила она.

«Это такое беспамятство, это такое кощунство! Это делается не случайно, делается для того, чтобы… выбить у нас наши духовные корни, нашу память, наши общие какие-то моральные и нравственные принципы», — сказала Матвиенко во время визита в Белоруссию, сообщил телеканал «Беларусь 1».

Спикер Совета Федерации выразила уверенность, что Белоруссия, Россия и другие страны не позволят никому переписать историю войны. Она выразила благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за трепетное отношение к памяти Великой Отечественной войны.

9 января сейм Польши — нижняя палата парламента — принял резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.

В последнее время власти Польши всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, обвиняя СССР наравне с Германией в развязывании Второй мировой войны, чем вызывают возмущение историков, ветеранов и представителей РФ.

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