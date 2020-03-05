Союзник нерушимый: Матвиенко почтила память советских солдат в Минске

Россия и Белоруссия должны чтить память о Великой Отечественной войне и бороться с фальсификацией истории. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила во время своего визита в Минск. В белорусскую столицу спикер верхней палаты вместе с российскими сенаторами привезла капсулу с землей, собранной с мест кровопролитных боев под Ржевом. На переговорах с коллегами, а также с президентом республики Александром Лукашенко Валентина Матвиенко обсудила не только подготовку к празднованию 75-летия Победы, но и проблемы в двусторонних отношениях. Несмотря на «абсолютный консенсус», иногда санкционное давление и эмоции влияют на сотрудничество двух стран, заявил «Известиям» первый зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин. Белорусские сенаторы, в свою очередь, отметили, что темпы совместной работы могли быть и выше.

Капсула времени

Помимо обсуждения политических и экономических вопросов, в Минске на российской делегации лежала важная миссия — доставить в белорусскую столицу капсулу с землей, которую сенаторы несколько дней назад лично собрали в местах кровопролитных боев 1942–1943 года в Ржевском районе. Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обязывал не просто обмениваться любезностями, но и использовать любую возможность лишний раз напомнить о тех страшных событиях, а главное — о том, благодаря кому на планете воцарился мир.

В сопровождении спикера Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой Валентина Матвиенко отправилась в храм Всех Святых, чтобы передать туда капсулу с ржевской землей. При этом решение российских сенаторов привезти в Минск частичку земли из Ржевского района было вовсе не случайным. Бои за Ржев оказались одними из самых кровопролитных за всю историю человечества. Немецкие войска заняли город 24 октября 1941 года. В январе 1942-го Иосиф Сталин приказал освободить Ржев за семь дней, однако реальность оказалась сложнее и на операцию ушло 14 месяцев. Потери с обеих сторон за это время были колоссальными. По официальным данным, в Ржевской битве погибли около 800 тыс. человек, по неофициальным — до 2 млн.

— Мы ценим подвиг Беларуси, которая первой приняла на себя удар фашистов, потеряла каждого третьего. Доброго вам здоровья!, — обратилась Валентина Матвиенко к собравшимся и, конечно, в первую очередь к ветеранам. — Наши народы принесли огромные жертвы на алтарь Победы. В России и Беларуси, наверное, нет такой семьи, которую бы война обошла стороной. Благодаря героизму и мужеству наших народов враг был побеждён.

По мнению председателя Совфеда, сегодня важнейшая задача — сохранить память о Великой Победе, особенно во времена постоянных попыток фальсифицировать историю. А с этим, заверила Валентина Матвиенко, надо бороться.

Пообщавшись с ветеранами и поблагодарив их за героический труд и отвагу, спикер СФ приступила к традиционному этапу визитов — переговорам. При этом обсуждать отношения Москвы и Минска Валентине Матвиенко в этот визит довелось не только с коллегами, но и с президентом Александром Лукашенко.

И, судя по всему, диалог прошел весьма неплохо. Белорусский лидер наградил Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины. А подобных почестей в Белоруссии удостаивают только за выдающийся вклад в национально-государственное возрождение и заслуги в гуманитарно-социальной сфере.

— Белоруссия — наш стратегический союзник, и мы ценим возможность обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений, а также нашего сотрудничества в рамках интеграционных объединений и на международных площадках, — сразу обозначила приоритеты председатель верхней палаты парламента РФ.

Преодолимые проблемы

И хотя и Москва, и Минск говорят о союзничестве и дружбе, проблем в отношениях двух государств в последнее время накопилось немало. Впрочем, как уверяют в обеих столицах, все они так или иначе решаемые. Несмотря на намеченный вектор интеграции, иногда белорусские и российские политики излишне эмоционально реагируют на трудности. Однако им удаётся вести конструктивный диалог, сказал «Известиям» первый зампред комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

— Визит Валентины Матвиенко очень своевременен. Она как опытный политик настроена на достижение конкретных результатов. Минские переговоры позволят сдвинуть сотрудничество с места, — заверил он.

При этом, как и положено союзникам, есть сферы, где никаких трудностей не наблюдается — например, военная.

— Неразрешенных вопросов в этой области нет. Мы продолжаем активно и продуктивно сотрудничать, — заявил в беседе с «Известиями» председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Отношения с Россией для Белоруссии всегда носили стратегический характер. А последние два года страны были в первую очередь сфокусированы на ускоренной интеграции, отметил в беседе с «Известиями» белорусский сенатор, член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович.

— Многие темы в наших отношениях очень сложные — например, унификация законодательных норм в экономике. В 90-е годы в этой сфере происходил процесс дезинтеграции. Сейчас у России сырьевая модель экономики, а Беларусь в основном занимается переработкой и конечным продуктом. Многие вопросы уже решены, но сбалансированное движение вперёд требует времени. Опираться, конечно, нужно на общественное мнение. Важно помнить, что реальная интеграция должна давать конкретные плоды россиянам и белорусам, — пояснил политик.

За последние два года Москва и Минск подвергли ревизии многие направления развития и приложили усилия для реализации обещаний двадцатилетней давности.

— В договоре 1999 года речь шла о формировании институтов Союзного государства с очень широкими полномочиями — это и парламент, и совет министров, и судебная ветвь власти, а также единая валюта и система прав собственности. Была программа действий по реализации этого договора. Должно было быть две страны и одна экономика с общей социальной сферой. Когда это будет достигнуто, пока сказать не готов, потому что прогнозы — вещь неблагодарная, — добавил Андрей Русакович.

Промежуточные результаты будут уже в этом году, но весь вопрос в темпах. У Москвы и Минска разные подходы, на чем можно сделать акцент в этом процессе. Белорусский сенатор напомнил, что совместная работа продолжается на многих площадках — в Евразийском экономическом союзе, СНГ и ОДКБ.

Экономический блок играет основную роль в двусторонних отношениях, и без научно-технологического прогресса сложно будет получить существенные результаты, заявил «Известиям» другой белорусский сенатор Андрей Иванец.

— У России и Беларуси огромные перспективы в этой области. Академии наук наших стран ведут активную работу, но функции немного отличаются, белорусские институты чуть более самостоятельны. Это отчасти мешает реализовать весь возможный функционал, однако единые приоритеты в научно-инновационной сфере будут выработаны в ближайшей перспективе, — пояснил он.

Ранее президент Белоруссии заявлял о «навязывании интеграции» и обвинял Москву в стремлении продавать нефть по ценам выше мировых. И вопрос поставок углеводородов, а вместе с тем и сближения двух государств, пока остается нерешенным.