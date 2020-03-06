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Билл Клинтон объяснил причину романа с Левински

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Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
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Бывший президент США Билл Клинтон назвал связь со стажером Белого дома Моникой Левински «непростительной ошибкой». По его словам, роман с девушкой, которой на тот момент было 22 года, стал способом отвлечься от работы, написал в пятницу, 6 марта, британский портал Metro.

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Об этом Клинтон заявил в одной из серий документального фильма о своей жене Хиллари, эфир которого состоится в пятницу на стриминговом сервисе Hulu.

73-летний Клинтон охарактеризовал свою работу президентом США, как «бой на 15 раундов, который растянулся на все 30». Связь с Левински стала одним из поступков, которые делал Клинтон, «чтобы справиться со своими проблемами в течение многих лет», признался политик.

Сама бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Хиллари Клинтон назвала измену супруга сильным ударом.

«Я не могла в это поверить. Мне было очень больно, я просто не могла поверить, не могла поверить, что он мне лгал», — сказала она.

Интервью у Клинтонов брали по отдельности. Хиллари согласилась на создание документального фильма о себе после решения о том, что она больше не собирается занимать государственные посты.

Отношения между Левински и Клинтоном начались в 1995 году. После того как роман стал достоянием общественности в 1998 году, экс-президент, которому на тот момент был 51 год, всё отрицал. Однако Левински в подтверждение своих слов представила платье со следами биологического материала президента США. Клинтона подвергли процедуре импичмента, сенат оправдал президента.

В августе 2019 года бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински заявила о планах спродюсировать третий сезон телесериала «Американская история преступлений», посвященный попытке импичмента главе государства.

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