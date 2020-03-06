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Цена нефти Brent впервые с 2017 года опустилась ниже $46 за баррель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Цена нефти Brent впервые с июня 2017 года опустилась ниже $46 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонский бирже ICE.

По состоянию на 19:13 (мск) цена майского фьючерса нефти Brent — $45,73 за баррель. В последний раз стоимость барреля нефти этого сорта опускалась ниже отметки $46 27 июня 2017 года. Цена апрельского фьючерса нефти WTI на бирже NYMEX составляет $41,96 за баррель.

Ранее в этот же день нефть Brent впервые с июля 2017 года опустилась ниже $48 за баррель, до отметки $47,52.

Накануне сообщалось, что участники встречи ОПЕК+ приняли решение о дополнительном сокращении добычи нефти на II квартал 2020 года единогласно. Участники переговоров согласовали необходимость дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки для борьбы с последствиями эпидемии COVID-19.

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