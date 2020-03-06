Президент Узбекистана помиловал более 80 женщин перед 8 марта

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о помиловании 83 женщин. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, от тюремного заключения освобождаются 58 женщин, в отношении 25 осужденных сокращаются сроки назначенного наказания. Кроме того, отмечается, что семь помилованных женщин являются гражданами иностранных государств.

В пресс-службе также отметили, что профильным ведомствам поручено оказать содействие помилованным в социальной адаптации, ведении здорового образа жизни и привлечении к полезному труду.

29 января президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков. Незадолго до этого он встретился с матерью девушки, после чего заявил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и пообещал, что «всё будет хорошо».