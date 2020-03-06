Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета. По словам российского лидера, в этом случае в стране сформируется двоевластие, что весьма губительно для России.

«Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Для России абсолютно губительная ситуация», — цитирует ТАСС российского лидера.

Путин категорично заявил, что ему нравится его работа, но он не собирается использовать какие-либо схемы, которые усилят его власть в стране, но ослабят ее управленческую структуру.

«Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот, чего я боюсь, вот, чего я не хочу делать», — сказал Путин.

Президент также назвал «огромной честью» доверие людей к нему, оказанное во время всех президентских кампаний.

Ранее 6 марта в ходе встречи с общественностью в Иваново президент России Владимир Путин заявил о важности возвращения в Конституцию страны нормы о роли человека труда в российском обществе.