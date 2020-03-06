На ЦКАД-3 разрешат ездить со скоростью до 130 км/ч

Автомобилистам разрешат ездить со скоростью до 130 км/ч на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3). Он будет сдан в октябре, сообщили «Известиям» в ГК «Автодор», управляющем платными дорогами.

Эта скорость, как и на других платных трассах, будет разрешена только летом, уточняется в сообщении.

По данным управляющей компании, ЦКАД-3 пройдет через шесть муниципальных образований Московской области: Солнечногорского, Дмитровского, Пушкинского, Щелковского и Ногинского районов, а также городского округа Черноголовка.

Повышенный скоростной лимит во II квартале 2020 года также введут на всех участках платной дороги из Москвы в Санкт-Петербург М-11 «Нева», которыми управляет госкомпания (кроме участка от МКАД до Солнечногорска). В апреле на участке с 517 по 544 км трассы М-4 «Дон» в районе Новая Усмань тоже можно будет ездить со скоростью 130 км/ч. Пониженный скоростной режим до 110 км/ч вводился на зимний период.

«Такой подход — снижение разрешенной скорости до 110 км/ч зимой и повышение летом до 130 км/ч — планируется реализовать также на М-11. В дальнейшем он будет применяться на всех участках вновь построенных трасс, где это будут позволять характеристики дороги», — отметил в беседе с «Известиями» представитель госкомпании.

Как уточнили в Росавтодоре, скоростной режим с 90 до 110 км/ч был изменен на 44 участках федеральных трасс общей протяженностью 121,4 км. Теперь автомобилисты могут, не нарушая ПДД, ездить до 110 км/ч по участкам автодорог М-9 «Балтия» (592–599 км), Р-23 (303–306 км и 317–319 км), Р-56 (129–131 км) и А-212 (35–38 км) в Псковской области.

Такие же условия доступны водителям на отдельных отрезках магистралей М-5 «Урал» в Самарской области и Р-217 «Кавказ» в Ставропольском крае.

На дорогах общей протяженностью 41,6 км установка дорожниками новых средств организации движения позволила поднять разрешенную скорость до 90 км/ч.

Это реализовано на нескольких участках магистрали М-8 «Холмогоры» в Вологодской и Ярославской областях, а также на М-5 «Урал» в Ульяновской области. Ранее здесь можно было ехать не быстрее чем 50–70 км/ч.

Аналогичные изменения произошли на отдельных участках дорог Тюменской, Иркутской и Новосибирской областей. В Татарстане на М-7 «Волга» от Йошкар-Олы до Зеленодольска скоростной режим подняли с 90 до 100 км/ч.

По словам директора Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, решать задачу по увеличению разрешенной скорости движения необходимо вместе с развитием дорожной сети в стране. В настоящее время Россия существенно отстает от мировых лидеров. Например, в США 100 тыс. км дорог высших технических категорий, в Китае — 140 тыс. км, а в России — чуть более 5 тыс. км, или около 10% от общей протяженности федеральных трасс.

В феврале вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил о необходимости ускорения темпов строительства Центральной кольцевой автодороги.

В сентябре 2019 года в пресс-службе госкомпании «Автодор» объявили, что второй участок ЦКАД начнут строить в 2025–2029 годах.