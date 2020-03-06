Адвокат оценил попытку расплатиться за ипотеку купюрами 1995 года

Расплатиться за ипотеку вышедшими из обращения купюрами нельзя, рассказал «Известиям» адвокат Олег Цуканов. Так он прокомментировал ситуацию, которая произошла с жительницей села Губарево в Воронежской области.

Женщина оформила кредит на покупку квартиры летом 2018 года. К январю 2020 года задолженность банку составила 1,8 млн рублей, но женщина уверяла, что полностью расплатилась. Выяснилось, что она «вернула» долг купюрами образца 1995 года, которые давно вышли из оборота, передает «РИА Воронеж».

В итоге банк подал на женщину в суд, который встал на сторону банка и постановил, что она должна передать кредитору залоговое жилье, а также оплатить госпошлину в 300 тыс. рублей.

«Упрекать банк и суд в нарушении каких-либо требований закона оснований не имеется. Банк предоставляет денежные средства только в той валюте, которая находится в обращении в стране, и вправе рассчитывать на возврат денежных средств в той форме, в которой они были предоставлены», — рассказал адвокат.

По его словам, банк был вправе обратиться в суд с исковым заявлением, в котором, скорее всего, было указано на неисполнение должником принятых на себя обязательств, о расторжении договора кредитования и обращения взыскания на недвижимое имущество — предмет ипотеки.

С 1 января 1998 года в платежный оборот Российской Федерации ввели банкноты Банка России образца 1997 года достоинством в 5, 10, 50, 100, 500 рублей и разменные монеты Банка России образца 1997 года достоинством в 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5 рублей.

Олег Цуканов заявил, что при изъятии из обращения денежных знаков устанавливался период, в течение которого был возможен обмен. «Если обмен не произошел, то это проблема лица, которое своевременно не озаботилось решением данного вопроса», — заключил адвокат.

С 1 января 1999 года банкноты старых образцов утратили статус валюты РФ, но еще три года подлежали обмену в учреждениях Банка России без ограничения сумм.

Ранее в феврале первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов допустил снижение ставки по ипотеке до 6% в 2020 году.