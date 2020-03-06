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Папа римский принял отставку обвиненного в сокрытии педофилии кардинала

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Фото: Global Look Press/Panoramic/ZUMAPRESS
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Папа римский Франциск принял отставку французского кардинала Филиппа Барбарена, проходившего по делу о педофилии. Об этом сообщил сам Барбарен в своем Twitter в пятницу, 6 марта.

«Мои братья и сестры в Лионской епархии, папа Франциск освобождает меня от моей пастырской деятельности», — сказал кардинал.

Он поблагодарил своих соратников и на прощание оставил им совет: «следуйте за Иисусом и преданно служите церкви».

По данным сайта La Croix, в марте 2019 года исправительный суд Лиона приговорил Барбарена к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о фактах педофилии в церкви и невмешательство. Тогда же он обратился к Франциску с просьбой отправить его в отставку, но Папа римский отклонил это прошение.

Как сообщает газета Le Figaro, 30 января 2020 года французский апелляционный суд освободил прелата от ответственности. Таким образом, была удовлетворена просьба стороны защиты и самого Барбарена.

21 августа суд Австралии отклонил апелляцию осужденного за педофилию кардинала Джорджа Пелла. Священнослужителя приговорили к шести годам заключения за надругательство над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году.

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