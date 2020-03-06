МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве

Министерство иностранных дел Украины выясняет подробности гибели в Москве двух украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, сообщает в пятницу, 6 марта, УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева.

«Посольство Украины в РФ пока проверяет информацию о смерти 5 марта в городе Москва двух граждан Украины. От компетентных органов России информация по данному инциденту пока еще не поступала», — заявил Погорельцев.

Предположительно, 26-летнего Богдановича и его 18-летнюю подругу нашла мать девушки в квартире по улице Кастанаевской. Дверь квартиры была заперта изнутри, признаков насильственной смерти на телах молодых людей не обнаружено. При этом на их головах были пакеты, а возле кровати стоял газовый баллон. Предварительной причиной смерти названа асфиксия. На телах умерших присутствуют следы от инъекций. Однако шприцы в квартире найдены не были.

Обстоятельства их гибели устанавливаются. На месте происшествия работают следователи, проводится проверка, пишет «Газета.ру».

Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам, в 2017 году он стал гроссмейстером. Недавно Богданович принял участие в шахматном интернет-матче между Украиной и Россией, выступив за вторую команду. О турнире он рассказал на своей странице в соцсети, но подвергся критике со стороны соотечественников, из-за чего позднее удалил пост.

Вернигора числится в рейтинге Международной шахматной федерации, однако в последнее время в турнирах не участвовала. Девушка училась в МГУ.