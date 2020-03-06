Названа предварительная причина смерти украинского шахматиста в Москве

Украинский шахматист Станислав Богданович и его подруга Александра Вернигора, найденные мертвыми в Москве, могли отравиться «веселящим газом». Об этом сообщает РЕН ТВ 6 марта.

Погибших обнаружили в квартире по улице Кастанаевской. Признаков насильственной смерти на их телах не обнаружено. Дверь квартиры была заперта изнутри, на головах молодых людей были пакеты, а возле кровати стоял газовый баллон.

Предварительной причиной смерти названа асфиксия.

Предположительно, 26-летнего Богдановича и 18-летнюю подругу обнаружила мать девушки, которая приехала в Россию, чтобы навестить дочь. Молодые люди скончались по меньшей мере за девять часов до этого.

Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по шахматам, в 2017 году он стал гроссмейстером. Недавно Богданович принял участие в шахматном интернет-матче между Украиной и Россией, выступив за вторую команду. О турнире он рассказал на своей странице в соцсети, но подвергся критике со стороны соотечественников, из-за чего позднее удалил пост.

Вернигора числится в рейтинге Международной шахматной федерации, однако в последнее время в турнирах не участвовала. Известно, что девушка также родом с Украины, а в России училась в МГУ.

Обстоятельства их гибели устанавливаются. На месте происшествия работают следователи, ведется доследственная проверка.