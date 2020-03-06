На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций. Об этом сообщает РЕН ТВ 6 марта.

Так, у молодого человека есть следы от уколов на руках и ногах, у девушки они оказались под коленом. Однако шприцов в квартире, где находились умершие, не обнаружено.

Предположительно, 26-летнего Богдановича и его 18-летнюю подругу обнаружила мать девушки в квартире по улице Кастанаевской. Дверь квартиры была заперта изнутри, признаков насильственной смерти на телах молодых людей не обнаружено. При этом на их головах были пакеты, а возле кровати стоял газовый баллон. Предварительной причиной смерти названа асфиксия.

Обстоятельства их гибели устанавливаются. На месте происшествия работают следователи, ведется доследственная проверка, пишет «Газета.ру».

Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам, в 2017 году он стал гроссмейстером. Недавно Богданович принял участие в шахматном интернет-матче между Украиной и Россией, выступив за вторую команду. О турнире он рассказал на своей странице в соцсети, но подвергся критике со стороны соотечественников, из-за чего позднее удалил пост.

Вернигора числится в рейтинге Международной шахматной федерации, однако в последнее время в турнирах не участвовала. Девушка училась в МГУ.