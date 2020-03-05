В Харабовске нашли мертвым бывшего заммэра города Колосова

Бывшего заместителя мэра Хабаровска Евгения Колосова нашли мертвым после двух недель поисков. Об этом заявил «РИА Новости» в четверг, 5 марта, представитель поисково-спасательного отряда «Лига-спас».

«Тело найдено вчера, но нашли его не наши волонтеры», — сказал собеседник агентства, добавив, что о гибели экс-чиновника организации сообщили его родственники. Портал Dvnovosti.ru со ссылкой на информированный источник уточняет, что тело нашли на Большом Уссурийском острове. По предварительным данным, мужчина покончил с собой.

Информация о смерти экс-мэра также размещена на страницах «Лиги-спас» в соцсетях.

Об исчезновении Колосова в полицию заявила его супруга 23 февраля, отмечает информагентство AmurMedia. Мужчина отправился в гости в район Пятой площадки к приятелям и, покинув их, ушел за своим автомобилем. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его в этом районе, но других зацепок тогда обнаружить не получилось. Пропавшего искали полицейские и волонтеры.

Телеканал РЕН ТВ отмечает, что к расследованию обстоятельств гибели бывшего чиновника подключился Следственный комитет России.

В декабре 2016 года Железнодорожный суд Хабаровска приговорил Евгения Колосова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за превышение полномочий. Подсудимый не признал вину, указав, что преступления не совершал. Также обвиняемого лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанных с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой.