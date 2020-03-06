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Курс доллара превысил 68 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года, следует из данных Московской биржи в пятницу, 6 марта.

При этом курс евро превысил 77 рублей, сообщается на сайте kp.ru.

Максимальное значение для пары EUR/RUB составило 77,03 рубля за евро, торги открылись на уровне 75,86 рубля за евро, передает RNS.

4 марта сообщалось, что ЦБ ускорил накопление золотых резервов на фоне роста неопределенности в глобальной экономике и распространения коронавируса. В январе 2020 года он закупил 8,1 т желтого металла, что на 30% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Всемирного золотого совета.

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