Прямой эфир

Курс евро поднялся до 76 рублей впервые с января

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс евро утром в пятницу, 6 марта, на Московской бирже увеличился на 0,3% к уровню предыдущих торгов, составив 76,14 рубля. Таким образом, он превысил отметку в 76 рублей впервые с января 2019 года.

Курс доллара, по данным на 10:02 мск, увеличился на 0,16%, до 67,7 рубля.

Ранее, 2 марта, курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 75 рублей.

Курс доллара в тот день увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.

Как стало известно 4 марта, Банк России ускорил накопление золотых резервов на фоне роста неопределенности в мировой экономике и распространения коронавируса. В январе регулятор закупил 8,1 т желтого металла, что на 30% больше, чем в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курс евро достиг 75 рублей впервые за год
Эксперты спрогнозировали самый низкий рост мирового ВВП с 2008 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020