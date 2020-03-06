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Продавец ЦУМа исчезла после получения аванса в 2 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве сотрудница торгового дома ЦУМ по ошибке получила аванс в размере 2 млн рублей. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, после перевода крупной суммы на счет женщина не вышла на работу и связь с ней была потеряна. Ее руководитель после попыток найти сотрудницу обратился в полицию, где разъяснил, что ошибка произошла при начислении зарплаты.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Оклад женщины — заведующей отделом молодежной и детской одежды, — согласно уточнению телеканала, составляет 23 тыс. рублей.

Летом 2019 года сообщалось, что дворник из подмосковного города Воскресенска оказалась должна 1,8 млрд рублей после подписания документов о приеме на работу. Во время подписания документов ее оформили как генерального директора фирмы.

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