Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей в интервью агентству «РИА Новости», опубликованном 6 марта, раскрыл подробности убийства командира донбасского батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви.

Собеседник агентства рассказал, что за подготовкой операции стояла девушка-агент, вошедшая в окружение комбата. Сугерей добавил, что организовал прикрытие. По его словам, девушка заложила взрывное устройство, которое было приведено в действие, когда Толстых пришел в свой кабинет

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.

23 мая 2019 года был вынесен первый приговор одному из причастных к убийству командира — жителю самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрию Батраку. Он приговорен к 12 годам лишения свободы.

9 февраля 2018 года бывший глава ДНР Александр Захарченко заявил, что личности убийц Гиви установлены, некоторые из них задержаны.

Толстых был убит в собственном кабинете 8 февраля 2017 года. Он состоял в рядах ополчения ДНР с 2014 года.