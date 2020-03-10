В результате распада СССР в 1991 году образовались 15 независимых государств. Украина, освободившись от коммунизма, с мощными индустриальным и сельскохозяйственным секторами экономики, благоприятным климатом и плодородной землей могла бы стать одной из наиболее процветающих европейских стран. Однако этого не произошло, а государство скатилось в экономический кризис и уже шесть лет не может справиться с вооруженным конфликтом на юго-востоке.

Чтобы обрести процветание, Украине нужны были следующие шаги: военный нейтралитет, эффективное антикоррупционное законодательство, автономия и два государственных языка для регионов, которые за это проголосуют. Но влиятельные внутренние и внешние силы имели другую повестку дня, которая в итоге привела к катастрофе, растянувшейся на несколько лет. Список виновных в этой трагедии велик, но остановимся только на внешних игроках.

Сразу после получения независимости в страну потекли миллиарды долларов, большую часть которых составляли инвестиции не в экономику или инфраструктуру, а в реформатирование общественного сознания в духе русофобии и вступления в НАТО. Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, считающаяся «матерью Майдана», назвала цифру в $5 млрд, но с учетом секретных операций, а также взносов Канады и ЕС эта сумма значительно выше.

Казалось, что в 2004 году Запад достиг своих целей, организовав в Киеве «оранжевую революцию» и приведя к власти президента Виктора Ющенко. Однако тот не справился с поставленной задачей и на следующих выборах проиграл «пророссийскому» Виктору Януковичу.

Согласно политологу Збигневу Бжезинскому, лучший способ задвинуть Россию в геополитическое небытие — это разорвать ее связи с Украиной, и многие занялись поисками новых идей в этом направлении. Так случилось, что в этом соревновании победили министры иностранных дел Швеции и Польши — Карл Бильдт и Радек Сикорский. Они предложили пригласить Украину в Европейскую экономическую ассоциацию (ЕЭА), обещая колоссальные выгоды от членства в структуре, но при условии разрыва торговых и экономических связей с Россией.

Янукович, пытаясь усидеть на двух стульях, заигрывал одновременно с Россией и Европой, но, отказавшись подписать договор о вступлении в ЕЭА, пока ЕС не предоставит более выгодные для Украины условия, подписал себе приговор.

Хорошо организованные и финансируемые толпы протестующих на Майдане с участием американских и европейских политиков привели к свержению Януковича и его бегству в Россию. Новые лидеры Украины, многие из которых были напрямую назначены Викторией Нуланд, сразу же заявили о стремлении страны вступить в ЕС и НАТО. Куратором Украины тогдашний президент США Барак Обама назначил своего вице-президента Джо Байдена.

Казалось, что теперь Запад точно достиг своих геополитических целей, и частично это действительно так. Уровень прозападных настроений в обществе вырос. Последние опросы показывают, что в настоящее время 46% украинцев поддерживают вступление в НАТО, против 32%. Жители Донбасса в опросах не участвовали.

Цена этих «достижений» для Украины оказалась огромной. Гражданская война, гибель более 13 тыс. человек, потеря территорий, крушение экономики, отъезд из страны миллионов граждан, в том числе высококвалифицированных специалистов, а также рост агрессивного радикального национализма.

Впрочем, некоторые при этом неплохо заработали. Наиболее известные бенефициары — это сменивший Януковича президент Петр Порошенко, увеличивший свое миллиардное состояние в четыре раза. Сын Байдена Хантер и бывший президент Польши Александр Квасьневский получили должности директоров украинской нефтегазовой компании Burisma с миллионными гонорарами. Бонусом Радека Сикорского оказалась профессорская должность в Гарварде, несмотря на его поток нецензурных оскорблений в адрес США. Но это лишь микроскопическая часть тех, о которых говорит пословица «Кому война, а кому мать родна».

Президент Владимир Зеленский, победивший на прошлых выборах, обещая долгожданный мир, несомненно талантливый комик, но слабый политик, неспособный противостоять силам, у которых совсем другие интересы.

Профессор Стэнфордского университета Памела Карлан выложила все карты на стол во время процесса импичмента Трампа путем плагиата фразы бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Во время своей речи в 2007 году Буш так оправдывал нахождение военных США в Афганистане и Ираке: они воюют там, чтобы нам не пришлось воевать с [террористами] здесь. Таким образом, Карлан сравнила Россию с террористами.

То есть другими словами это преподносится так: финансовая и военная поддержка Украины необходима, чтобы оттягивать агрессивные устремления России на себя, мешая ей напасть на Америку.

Разумеется, эту неадекватную даму можно было бы игнорировать, но после нее в качестве аргумента для продолжения военной помощи Украине эту фразу повторяли многие политики, причем из обеих партий.

Сегодня уже очевидно, что выполнить Минские соглашения Зеленский не в состоянии из-за сопротивления радикальных националистов и тех самых внешних кураторов, о которых говорилось выше.

По мнению известных экспертов Томаса Грэма и Джозефа Хабермана из Совета по внешней политике, Зеленскому ничего не остается, как заморозить конфликт и заняться улучшением жизни людей в той части страны, которая еще находится под контролем Киева.

Однако все те, кто привел страну к нынешней трагедии, не позволят Зеленскому принимать самостоятельные решения.

К сожалению, это означает, что конца шестилетней войне на Украине пока не видно. Остается одна надежда на Европу, которая всё больше склоняется к началу полномасштабного диалога с Россией, включая поиски выхода из нынешнего кризиса. Лидер этого движения — президент Франции Эммануэль Макрон, по пока с его стороны мы слышим только слова. Не пора ли ему перейти к конкретным делам?

Автор — президент Американского университета в Москве

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