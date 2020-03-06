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Эксперты назвали долю женщин во главе российских компаний

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Фото: Depositphotos
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Женщины в России возглавляют каждую пятую компанию, однако среди руководителей 200 крупнейших российских компаний женщин всего 6,5%. Об этом сообщает в субботу, 6 марта, РБК со ссылкой на исследование компании Deloitte.

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Эксперты проанализировали 224 тыс. компании из 19 отраслей экономики России. Согласно результатам исследования, доля женщин-руководителей в РФ примерно в 4,5 раза выше средней по миру. Тем не менее по этому показателю Россия уступает Европе, где доля женщин на руководящих должностях больше трети (34,8%).

Кроме того, специалисты подсчитали, что больше всего женщин-руководителей в небольших компаниях с выручкой менее 800 млн руб. в год, в крупных компаниях доля женщин на высших постах снижается до 12%, а в 200 крупнейших и вовсе падает до 6,5%.

«Четко просматривается следующая взаимосвязь: чем больше объем выручки в компании, тем ниже процент женщин-CEO [руководителей компаний]», — отмечают авторы исследования.

Уточняется, что чаще всего женщины возглавляют компании в сегменте образования (42%), здравоохранения (39%) и финансов (29%), реже всего — в сферах добычи полезных ископаемых, госсекторе и сфере обеспечения безопасности (по 6%).

3 марта портал «Работа.ру» опубликовал результаты своего исследования, согласно которым 60% россиян считают, что гендерный аспект не влияет на профессиональный рост и развитие карьеры.

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