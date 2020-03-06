Прямой эфир

Тайка Вайтити снимет мультсериалы по книге «Чарли и шоколадная фабрика»

0
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет для стриминговой платформы Netflix два мультсериала, основанных на сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Об этом 5 марта заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что Вайтити не только займет режиссерское кресло, но и напишет сценарий, а также выступит исполнительным продюсером в обоих проектах.

Первый проект будет основан на событиях и персонажах книги. Второе шоу будет посвящено жизни вымышленного народа умпа-лумпов, которые работали на шоколадной фабрике Вилли Вонки.

Кроме того, издание Variety пишет, что запуск этих двух анимационных сериалов ознаменует собой начало плодотворного партнерства между сервисом Netflix и The Roald Dahl Story Company. В будущем компании планируют снять адаптации таких произведений Даля как «Матильда», «БДВ, или большой и добрый великан», «Семейство Твит» и других.

10 февраля Тайка Вайтити стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» за работу над черной комедией «Кролик Джоджо», которую срежиссировал и в которой сыграл главную роль.

Вайтити снял фильмы «Зелёный фонарь», «Реальные упыри» и «Тор: Рагнарёк». Он также является трёхкратным обладателем награды Берлинского кинофестиваля, фестиваля Сандэнс, а также Британской академии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Антонио Бандерас снимется в экранизации компьютерной игры Uncharted
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020