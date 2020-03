Тайка Вайтити снимет мультсериалы по книге «Чарли и шоколадная фабрика»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет для стриминговой платформы Netflix два мультсериала, основанных на сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Об этом 5 марта заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что Вайтити не только займет режиссерское кресло, но и напишет сценарий, а также выступит исполнительным продюсером в обоих проектах.

Первый проект будет основан на событиях и персонажах книги. Второе шоу будет посвящено жизни вымышленного народа умпа-лумпов, которые работали на шоколадной фабрике Вилли Вонки.

