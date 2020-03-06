Тайка Вайтити снимет мультсериалы по книге «Чарли и шоколадная фабрика»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет для стриминговой платформы Netflix два мультсериала, основанных на сказочной повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Об этом 5 марта заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что Вайтити не только займет режиссерское кресло, но и напишет сценарий, а также выступит исполнительным продюсером в обоих проектах.

Первый проект будет основан на событиях и персонажах книги. Второе шоу будет посвящено жизни вымышленного народа умпа-лумпов, которые работали на шоколадной фабрике Вилли Вонки.

Taika Waititi will write, direct, & EP two animated series based on the works of Roald Dahl.



The first is based on the world and characters of Charlie and the Chocolate Factory.



The second is a wholly original take on the Oompa-Loompas, that builds out their world pic.twitter.com/TqIzxTlRSf — Netflix US (@netflix) March 5, 2020

Кроме того, издание Variety пишет, что запуск этих двух анимационных сериалов ознаменует собой начало плодотворного партнерства между сервисом Netflix и The Roald Dahl Story Company. В будущем компании планируют снять адаптации таких произведений Даля как «Матильда», «БДВ, или большой и добрый великан», «Семейство Твит» и других.

10 февраля Тайка Вайтити стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» за работу над черной комедией «Кролик Джоджо», которую срежиссировал и в которой сыграл главную роль.

Вайтити снял фильмы «Зелёный фонарь», «Реальные упыри» и «Тор: Рагнарёк». Он также является трёхкратным обладателем награды Берлинского кинофестиваля, фестиваля Сандэнс, а также Британской академии.