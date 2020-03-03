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Антонио Бандерас снимется в экранизации компьютерной игры Uncharted

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Фото: Global Look Press/AMPAS/Keystone Press Agency
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Испанский актер Антонио Бандерас присоединился к актерскому составу картины «Неизведанное: Удача Дрейка», сообщило 2 марта издание Variety.

Фильм выпустит компания Sony, он станет экранизацией серии компьютерных игр Uncharted. Главную роль юного искателя приключений Нейтана Дрейка исполнит Том Холланд, а его наставника Виктора Салливана сыграет Марк Уолберг.

Режиссерское кресло займет Рубен Фляйшер, который ранее работал над такими картинами, как «Охотники на гангстеров», «Добро пожаловать в Zoмбилэнд» и «Веном».

В российский прокат фильм выйдет 4 марта 2021 года.

26 января Бандерас получил кинопремию «Гойя» за свою роль в драме Педро Альмодовара «Боль и слава». Эта работа также принесла актеру награды Каннского кинофестиваля и Европейской киноакадемии, а также номинации на премии «Золотой глобус» и «Оскар».

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