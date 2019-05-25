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Лучшим актером Каннского кинофестиваля стал Антонио Бандерас

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Лучшим актером Каннского фестиваля признан Антонио Бандерас за работу в картине «Боль и слава» испанского режиссера Педро Альмодовара. Об этом сообщается в Twitter киносмотра.

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Премию в номинации «Лучшая актриса» получила британка Эмили Бичем за роль в фильме «Малыш Джо».

Награду за лучший сценарий получила картина Селин Скьямма «Портрет девушки в огне» (Франция).

Лучшими режиссерами признаны братья Жан-Пьер и Люк Дарденны за фильм «Молодой Ахмед».

Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в секции короткометражного кино стал Василис Кикатос за фильм «Пространство между нами и небом».

«Золотую камеру» за лучший дебютный фильм вручили Цезарю Диасу за фильм «Наши матери».

Специальный приз жюри получили сразу два фильма — «Отверженные» Ладжа Ли и «Бакурау» Клебера Мендосы-младшего.

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