Лучшим актером Каннского кинофестиваля стал Антонио Бандерас

Лучшим актером Каннского фестиваля признан Антонио Бандерас за работу в картине «Боль и слава» испанского режиссера Педро Альмодовара. Об этом сообщается в Twitter киносмотра.

Премию в номинации «Лучшая актриса» получила британка Эмили Бичем за роль в фильме «Малыш Джо».

Награду за лучший сценарий получила картина Селин Скьямма «Портрет девушки в огне» (Франция).

Лучшими режиссерами признаны братья Жан-Пьер и Люк Дарденны за фильм «Молодой Ахмед».

Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» в секции короткометражного кино стал Василис Кикатос за фильм «Пространство между нами и небом».

«Золотую камеру» за лучший дебютный фильм вручили Цезарю Диасу за фильм «Наши матери».

Специальный приз жюри получили сразу два фильма — «Отверженные» Ладжа Ли и «Бакурау» Клебера Мендосы-младшего.