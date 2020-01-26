Фильм «Боль и слава» удостоен премии «Гойя» в главной номинации

Испанская кинопремия «Гойя» назвала лучшим фильмом 2019 года драму «Боль и слава» режиссера Педро Альмодовара, сообщило издание El Pais.

34-я церемония награждения прошла в ночь на воскресенье, 26 января, во Дворце спорта «Хосе Мария Мартин Карпена» в испанской Малаге.

Картина была представлена в 16 номинациях, победив в главной — лучший фильм — и еще в шести. В частности, Педро Альмадовар был награжден за лучшую режиссуру и сценарий, Антонио Бандерас стал победителем в категории «Лучший актер», Хульету Серрано отметили за второстепенную женскую роль, также «Боль и слава» был награжден за лучшую оригинальную музыку в фильме.

Звание «Лучшей актрисы» Пенелопа Крус, исполнявшая главную роль в фильме Альмодовара, уступила Белен Куэста, сыгравшей в «Бесконечной траншее».

Лучшим европейским фильмом стала французская картина «Отверженные» режиссера Ладжа Ли, а лучшей латиноамериканской работой отмечена лента «Героические неудачники» аргентинца Себастьяна Боренштейна.

13 января стало известно, что драма «Боль и слава» получила две номинации на премию «Оскар». Картина поборется в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а Антонио Бандерас будет претендовать на победу в главной мужской номинации.