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Названы сроки вступления в силу запрета на продажу конфет с никотином

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Запрет на продажу жвачек и конфет с никотином может вступить в силу уже этой весной. Во втором и третьем чтениях поправки в закон «Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма» должны быть приняты в ближайшее время, рассказал «Известиям» автор документа сенатор Валерий Рязанский.

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По его словам, конфеты, леденцы, жевательные резинки содержат в десятки раз больше никотина, чем обычные сигареты.

С 2015 года в стране запрещена оптовая и розничная торговля насваем и снюсом, после этого у молодежи получили популярность леденцы, конфеты, мармелад и жевательные резинки с никотином, занимающие до 2% табачного рынка, отметил сенатор.

Как добавил Рязанский, новая норма не коснется лекарственных средств, которые используются для борьбы с зависимостью от табачных изделий.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 6 марта.

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