Оптимизацию маршрутов общественного транспорта предложили в Хабаровске

В Хабаровской городской думе разработали программу по выводу транспортных предприятий из кризиса. В числе мер – выкуп МУП «ТТУ», которое сейчас находится в стадии банкротства.

Парламентарии считают, для необходимо увязать маршруты муниципального транспорта в единую сеть с возможностью бесплатных пересадок с трамвая на трамвай и с трамвая на автобус. О закрытии трамвайных маршрутов (в частности, маршрута №6) речи не идет, сообщили ИА AmurMedia в региональном отделении ЛДПР.

В числе предложенных мер – сокращение протяженности трамвайного маршрута №6 с Питомника Лукашова до ЖД вокзала с возможностью бесплатной пересадки на маршрут №1 или №5. По аналогии предлагается оптимизировать маршрут №2.

«Ликвидировать трамвайную «шестерку» нельзя. Мы получаем много обращений от горожан с просьбой сохранить все действующие трамвайные маршруты», — говорит председатель комитета по городскому хозяйству Хабаровской Городской думы Игорь Соколов.