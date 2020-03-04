Движение грузовиков ограничат в Хабаровске весной

В администрации Хабаровска подписано постановление о введении временного ограничения на движение большегрузной техники в черте города. Проезд грузовиков будет запрещен с 3 апреля до 12 мая.

Ограничение распространяется на транспорт с нагрузкой, превышающей 3,5 т на ось. По данным администрации, многолетняя практика подтвердила, что такая мера позволяет уберечь дороги от разрушения. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Запрет не будет распространяться на международные перевозки грузов, перевозку пассажиров, транспортировку продуктов, медикаментов, почты и топлива. Кроме того, беспрепятственно проехать по Хабаровску смогут машины с грузами, необходимыми для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Также власти уточняют, что в случае острой необходимости владельцы грузовиков смогут оформить специальное разрешение и доплатить за лишний вес. Средства будут направлены на содержание местных дорог.

На период действия запрета в Хабаровске будут действовать четыре передвижных поста весового контроля.