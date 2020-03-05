«Цветочный» коллапс ожидается 6 марта на дорогах Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы предупредил жителей и гостей города о предстоящем осложнении ситуации на улицах Москвы в ближайшую пятницу, 6 марта.

Количество передвижений горожан по городу обычно резко увеличивается в преддверии Международного женского дня — 8 марта. Поэтому в ЦОДД призвали всех заранее покупать подарки и планировать свои маршруты.

«В этот день (в пятницу, 6 марта — ред.) настоятельно рекомендуем пользоваться городским транспортом в течение рабочего дня, а выезжать из города на личных автомобилях комфортнее всего после окончания вечернего часа пик — после 20 часов», — цитирует сообщение Центра в четверг, 5 марта, «Интерфакс».

В ЦОДД ответили, что наибольшее скопление транспорта наблюдается в районах Киевского и Рижского цветочных рынков. Отмечается, что пробок 7 и 8 марта на улицах города не ожидается.

4 марта в Гильдии маркетологов назвали самые популярные подарки на 8 Марта. По данным экспертов, в Международный женский день мужчины чаще всего преподносят в качестве подарка конфеты и шоколад. Практически не уступают им по популярности духи и косметика. Также женщины часто получают от мужчин гаджеты, аксессуары и белье.