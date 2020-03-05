Медали вручили женщинам — ветеранам ВОВ в Твери

Жительницам Твери вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Женщины-ветераны получили награды в рамках праздничного концерта во Дворце творчества детей и молодежи.

Медали к 75-летию Победы вручают по поручению президента Владимира Путина. Первая церемония в Тверской области состоялась перед Днем защитника Отечества. Тогда губернатор Игорь Руденя передал медали 31 ветерану из Верхневолжья. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Перед 8 Марта в рамках праздничного концерта чествовали женщин-ветеранов в Центральном районе Твери. Медали получили пять жительниц города.

Всего в Твери медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне будут вручены более чем 3 тыс. горожан.