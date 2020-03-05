Прямой эфир

На Украине из-за гриппа умерли шесть человек

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине за неделю от осложнений, вызванных гриппом, умерли шесть человек, сообщила в среду, 4 марта, пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«С начала эпидемиологического сезона 54 человека умерли от осложнений гриппа. Ни один из умерших не был привит против гриппа», — говорится в сообщении ведомства.

За последнюю неделю более 213,5 тыс. украинцев заболели ОРВИ, из них 64,4% — дети. Показатель заболеваемости составил чуть более 558 человек на 100 тыс. населения, что на 17,1% превышает эпидемиологический порог по Украине.

«Эпидемиологическая активность разной интенсивности» зарегистрирована во всех регионах страны, кроме Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областей и Киева.

11 февраля сообщалось о 26 летальных случаях в результате гриппа и ОРВИ на Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученица начальной школы умерла от гриппа в Польше
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020