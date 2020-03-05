На Украине из-за гриппа умерли шесть человек

На Украине за неделю от осложнений, вызванных гриппом, умерли шесть человек, сообщила в среду, 4 марта, пресс-служба министерства здравоохранения страны.

«С начала эпидемиологического сезона 54 человека умерли от осложнений гриппа. Ни один из умерших не был привит против гриппа», — говорится в сообщении ведомства.

За последнюю неделю более 213,5 тыс. украинцев заболели ОРВИ, из них 64,4% — дети. Показатель заболеваемости составил чуть более 558 человек на 100 тыс. населения, что на 17,1% превышает эпидемиологический порог по Украине.

«Эпидемиологическая активность разной интенсивности» зарегистрирована во всех регионах страны, кроме Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областей и Киева.

11 февраля сообщалось о 26 летальных случаях в результате гриппа и ОРВИ на Украине.