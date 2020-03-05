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Газзаев оценил поражение ЦСКА от «Спартака»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев считает, в кубковом дерби между «Спартаком» и ЦСКА слабо проявили себя лидеры армейцев — Федор Чалов и Никола Влашич.

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«Это не лучшая игра Влашича. Да и Чалов не сильно убедил. Что происходит с Чаловым? Этот вопрос надо задавать Гончаренко. Влашич и Чалов должны быть лидерами на поле. Но оба не продемонстрировали соответствующего уровня футбола», — сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспресс».

Он считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поступил неправильно, не пожав руку наставнику «Спартака» Доменико Тедеско после игры.

«Можно понять психологическое состояние Гончаренко. Всегда обидно проигрывать в дерби. Где-то, видимо, захлестнули эмоции. Так что не стал бы строго его судить. Но пожимать руку тренеру соперников — это профессиональная обязанность, футбольная этика. Так что, несмотря на настроение и итоговый счет, считаю, нужно было ответить рукопожатием», — сказал Газзаев.

«Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби (3:2 д. в.) и вышел в полуфинал турнира «Олимп — Кубок России». Победный гол на свой счет записал шведский нападающий красно-белых Джордан Ларссон, отличившийся в дополнительное время. В полуфинале спартаковцев ждет противостояние с «Зенитом», который ранее обыграл в дополнительное время грозненский «Ахмат» (2:1).

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