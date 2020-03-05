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Замглавы Минэкономразвития перейдет в «Уралхим»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности статс-секретаря — замминистра экономического развития Савву Шипова. Соответствующее распоряжение, подписанное 4 марта, есть в распоряжении «Известий».

«Освободить Шипова Савву Витальевича от должности статс-секретаря — заместителя Министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении.

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Как уточнили «Известиям» в Минэкономразвития, Шипов перейдет в компанию «ОХК «Уралхим», где займет должность заместителя гендиректора и будет курировать вопросы цифровой трансформации компании, включая поиск новых ниш для развития бизнеса и создание новых цифровых продуктов и сервисов.

«Моя предыдущая работа была связана с государственным регулированием в экономике, теперь хотелось бы получить новый опыт и попробовать свои силы в проектах, связанных с цифровой трансформацией реального бизнеса», — прокомментировал Шипов свой переход.

В Минэкономразвития Шипов пришел в 2010 году. Пост замглавы ведомства он занял в 2016-м, а статс-секретарем был назначен в июле 2019 года.

В министерстве Шипов занимался вопросами совершенствования госуправления, правового регулирования цифровой экономики, а также реформой контроль-надзорной деятельности, оценкой регулирующего воздействия и организацией законопроектной работы ведомства.

В 2011-м он возглавил Федеральную службу по аккредитации, где проработал 5 лет. За этот период было полностью сформировано законодательство об аккредитации, проведена работа по очистке рынка оценки соответствия от недобросовестных участников, обеспечено международное признание национальной системы аккредитации.

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