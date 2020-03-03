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Минэкономразвития подготовило законопроекты о венчурном финансировании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство экономического развития (Минэк) РФ подготовило два законопроекта, которые должны снизить необоснованное уголовное преследование институтов развития за венчурное финансирование из средств бюджета. Документы есть в распоряжении «Известий».

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В Минэкономразвития предлагают внести ряд изменений в Уголовный кодекс, которые выведут венчурное или прямое финансирование инновационных проектов из-под понятия «преступление» при условии соблюдения «обоснованного риска», то есть действий, которые предпринимались человеком ради общественно полезной цели.

«Если инвестор действовал только из профессиональных побуждений, его право на риск будет закреплено в ст. 41 УК РФ в перечне обстоятельств, исключающих преступность деяния», — рассказала замминистра экономического развития Оксана Тарасенко.

Также ведомство представило законопроект с правками в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». В частности, предлагается закрепить в нем понятия «технологический проект», «венчурное и(или) прямое финансирование», а также вероятность того, что реализация венчурного проекта может привести к финансовым потерям.

Основным критерием оценки обоснованности субсидирования компаний станет аудит процесса, а не результата.

Поправки должны изменить ситуацию и увеличить объем венчурных инвестиций в инновационные проекты, следует из пояснительной записки. До 10 марта документы будут внесены в правительство.

19 февраля сообщалось, что Минэк подготовило изменения в план по улучшению инвестиционной привлекательности страны под названием «Трансформация делового климата» (ТДК).

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