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Тест-системы для определения коронавируса доставили в Самару

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В Самаре появились тест-системы для диагностики нового коронавируса SARS-CoV-2. Они получены из федерального государственного центра «Вектор», подведомственного Роспотребнадзору, который находится в Новосибирске.

Как сообщает НИА «Самара» со ссылкой на врача-эпидемиолога Самарской городской больницы № 6 Владимира Дубинкина, под наблюдение на срок 14 дней взяли всех граждан Китая и россиян, которые прибыли в Самару из КНР, даже без подозрения заболевания. Обследования проводятся с помощью тест-систем. Пока положительных результатов не было.

ФГЦ «Вектор» является последним этапом проверки на новый вирус. Именно там был подтвержден диагноз россиянина, который в феврале побывал в Италии, а после возвращения в Москву почувствовал недомогание и обратился к врачам.

В «Векторе» разработали две современные тест-системы по диагностике нового вируса. В Роспотребнадзоре сообщали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила «Вектор» в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие в диагностике заболевания.

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