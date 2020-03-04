Тесты для определения коронавируса пришли в Кузбасс. Системы доставили из научного центра «Вектор» в Новосибирске, госрегистрацию схема прошла в середине февраля. В качестве биоматериала у пациента берут отделяемое носа и рта. Точный результат врачи получают через два часа. Под контролем в области те, кто прилетел из опасных регионов, ставших очагами эпидемии.