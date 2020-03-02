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Коронавирус зафиксирован у вернувшегося из Италии россиянина

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У россиянина, вернувшегося в Москву из Италии, выявлен коронавирус COVID-2019. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

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По данным эпидемиологов, мужчина заболел во время отдыха в Италии 21 февраля. Вернулся в Россию он 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье.

В конце февраля он почувствовал общее недомогание, обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. Оттуда пациента доставили в инфекционную больницу.

Как пишет «РИА Новости», круг его общения определен, за этими лицами наблюдают медики, проводится их обследование.

По словам девушки, которая вернулась в Москву тем же рейсом, в аэропорту температуру пассажирам не измеряли. Только спустя несколько дней с ней связались сотрудники Роспотребнадзора, после чего домой приехали сотрудники скорой помощи.

Врачи хотели госпитализировать девушку, но она отказалась. Медики посоветовали ей побыть дома, добавляет «Газета.ру». Карантин продлится две недели.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском многомиллионном городе Ухань в конце декабря. Инфекция распространилась и в других странах, где уже зафиксированы смертельные случаи.

По данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

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