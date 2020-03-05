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Борт Москва-Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пассажирский самолет, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Дубай, вернулся в воздушную гавань из-за срабатывания на борту датчика неисправности. Об этом сообщил источник «РИА Новости» в четверг, 5 марта.

Лайнер А330 успешно совершил посадку, при приземлении никто не пострадал.

По информации ТАСС, в воздухе самолет пробыл около 40 минут. О какой именно неисправности был подан сигнал не сообщается. Авиакомпания также не уточняется.

Накануне, 4 марта, самолет авиакомпании S7, направлявшийся в Москву, вернулся в Новосибирск из-за датчика технической неисправности.

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