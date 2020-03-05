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В Новосибирске возбудили дело из-за рекламы вакцинации от рака груди

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Полиция возбудила дело о покушении на мошенничество в отношении 64-летнего мужчины, который рекламировал лекарства от рака груди и предлагал добровольную вакцинацию. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«Установлено, что в Новосибирске по улице Зорге, 14 (кабинет 309), от имени ликвидированного ООО «Домашний доктор» и гражданином самостоятельно распространялась реклама о продаже лекарства от рака молочной железы, о добровольной вакцинации от рака за 50 тыс. рублей», — говорится в публикации.

В ходе обыска правоохранителями были изъяты рекламные буклеты, использованные шприцы, а также упаковки из-под лекарственного средства «рисарг».

Ход и результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

В марте прошлого года сообщалось, что в Якутии возбудили уголовное дело в отношении начальников коммерческих организаций, которые занимались закупкой лекарств и медицинского оборудования для лечебных учреждений региона и многократно завышали стоимость контрактов.

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