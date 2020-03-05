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В Госдуме предложили разработать программу семейной городской среды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Минстрой с предложением разработать федеральную программу «Семейная городская среда». Об этом в четверг, 5 марта, сообщает RT, в распоряжении которого имеется копия письма парламентария.

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В своем обращении на имя министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева депутат предлагает с помощью программы систематизировать развитие городской инфраструктуры, «комфортной прежде всего для семей с детьми».

В частности, Зубарев предложил выделить четверть городского пространства под организацию парков, площадок и центров для семей с детьми.

Также он выступил с инициативой ввести «всероссийский социальный рейтинг качественной семейной городской среды», который бы оценивал города не только по числу парков и детских площадок, но и по средней отдаленности школ от жилых домов, безопасности пешеходных маршрутов.

Кроме того, депутат считает необходимым увеличить количество комнат матери и ребенка в торгово-развлекательных центрах, отделениях банков, заведениях общепита.

Накануне стало известно, что в 2020 году в Московской области появятся четыре новых парка. Также в регионе запланировано благоустройство 16 объектов.

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