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Четыре новых парка появятся в Московской области

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В 2020 году в Московской области планируют создать четыре новых парка. Также запланировано благоустройство 16 объектов.

По данным регионального министерства благоустройства, парки создадут в Орехово-Зуево, Домодедово, Истре и Коломне. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Работы будут вестись в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

Для каждого парка определяют уникальный перечень работ. В частности, планируется установка игровых комплексов для детей, проведение освещения и озеленения.

Кроме того, в Московской области проводят мониторинг состояния парков и составление их рейтинга. С 2014 года количество подмосковных парков культуры и отдыха выросло в четыре раза. За 2019 год в регионе созданы три новые зоны отдыха, а также благоустроено 17 парков.

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