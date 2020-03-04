Создатели парка «Остров мечты» рассказали о впечатлениях посетителей

Парком развлечений «Остров мечты» в Москве остались довольны 90% посетителей. Об этом в среду, 4 марта, сообщил председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

По его словам, в парк развлечений пришло больше людей, чем ожидалось. За первые два дня работы его посетили около 150 тыс. человек, а в день открытия — 87 тыс.

«Конечно, были недочеты, но я считаю, что это нормально. Парк мы построили в кратчайшие сроки, за три года. Но есть человеческий фактор, который нельзя продумать заранее, прописать в модели или спроектировать. Это можно учесть только после того, как начнешь управлять проектом», — сказал Муцоев в интервью агентству городских новостей «Москва».

«Остров мечты» построили на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Строительство началось в 2017 году. От главного входа в парк был возведен городской променад — четыре пешеходных галереи и три атриума, которые выполнены в архитектурных стилях разных стран и воссоздают достопримечательности, известные всему миру: Родео-Драйв в Беверли-Хиллз, римский Колизей, Дом костей Гауди в Барселоне и красные телефонные будки Лондона.

Променад накрывают стеклянные купола. Площадь самого большого из них, который находится над центральной площадью под названием «Москва», составляет 8,6 тыс. кв. м.

Общая площадь «Острова мечты» — 100 га, площадь крытой части — около 300 тыс. кв. м. Парк открылся для посетителей 29 февраля. 27 февраля на его открытии побывали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Первыми посетителями парка в этот день стали многодетные семьи и воспитанники детских домов, сообщает НСН.

В парке установили 27 аттракционов, часть из которых не имеют аналогов в России и Европе. Все аттракционы прошли российскую и добровольную международную проверку, которую проводила немецкая компания Technische Überwachungs-Verein TÜV-SÜD — концерн со 150-летней историей и мировой лидер в области испытаний, экспертизы и сертификации.