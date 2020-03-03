Новый природный парк появился в Амурской области

Центр охраны природы «Зейский» в Амурской области получил статус природного парка. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов.

Природный парк занимает площадь более 3,6 тыс. га. Для туристов действуют две экотропы с обзорными площадками. Посетители парка могут рыбачить в местном водоеме круглый год. Для диких зверей созданы огороженные вольеры, которые по условиям максимально приближены к вольной лесной жизни. В 2009 году центр создавался вокруг заброшенного пожарного водоема для обучения охотоведов и егерей, а также просвещения молодежи. Средства на строительство были выделены из областного бюджета.

Новый статус позволит парку обеспечить более качественную охрану природы. При этом жители региона не будут ограничены в возможностях отдыха, уточняет Амурская служба новостей.

Специалисты парка напомнили, что вольеры постепенно заполнялись детенышами зверей, которые по разным причинам не могли выжить в диких условиях. К примеру, в парк попал поросенок Борис, которого спасли из лесного пожара.