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В Москве в 2019 году благоустроили свыше 2,5 тыс. дворов

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В Москве в 2019 году благоустроили свыше 200 общественных пространств и около 2,5 тыс. дворов. Об том 27 января сообщается на сайте мэра столицы.

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По словам заместителя главы столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрия Преснова, в рамках программ благоустройства установили новые скамейки, фонари, обустроили клумбы и велопарковки — всего порядка 75 тыс. современных предметов городского дизайна, пишет агентство городских новостей «Москва». Он отметил, что к улучшению городской среды подключались пользователи портала «Активный гражданин».

Преснов отметил, что среди крупных проектов, реализованных в 2019 году, были парк на набережной Москвы-реки в Капотне, а также зеленые зоны в Куркино, Бибириво и Лефортово. Кроме того, благоустройство затронуло детские площадки и пришкольные территории. Значительное количество площадок обустроили в столичных парках, активные курсы открыли при проекте «Московские долголетие». По проекту «Мой район» обновили культурные центры, музеи, библиотеки и школы искусств, пишет «Москва 24».

В 2020 в план властей по благоустройству включены 17 крупных объектов площадью около 1 тыс. га, включая набережные Москвы-реки, 151 парк и сквер, в том числе продолжится строительство парка «Яуза».

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